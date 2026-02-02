İstanbul- Sarıyer'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)- Sarıyer, Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini havadan görüntülendi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kurtarılması için çalışmaların başlatıldığı gemi havadan görüntülendi. (DHA)