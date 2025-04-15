İstanbul-Sarıyer'de yola çıkan araca çarpan otomobil, karşı şeride geçti; kaza anı kamerada

Armağan GÖKMEN - Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de seyir halindeki otomobil, yola kontrolsüz çıkan araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Park halindeki cipe çarparak durabilen otomobil sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, caddede seyir halindeki otomobil, sokaktan kontrolsüz şekilde çıkış yapan bir başka otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeritte park halinde olan cipe çarptı. Kazanın etkisi ile şoka giren sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Kaza sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin yola çıkan otomobile çarptığı daha sonra ise refüjü aşarak karşı şeritte park halinde bulunan cipe çarptığı anlar yer aldı. (DHA)