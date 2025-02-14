İstanbul - Sarıyer’de baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Armağan GÖKMEN - Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SARIYER’de bir baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’ndeki bir spor kulübünün çatısında bulunan baz istasyonunda meydana geldi. Baz istasyonundan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)