İstanbul - Sarıyer’de lüks otomobil alev alev yandı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,(DHA) - SARIYER’de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Kaza sonrası alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 13.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi Uskumruköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 AV 3760 plakalı lüks otomobil, sürücüsü Uğur D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaçların arasına savruldu. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, otomobilde yangın çıktı. Ağaçlara da sıçrayan yangın, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)