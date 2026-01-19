İstanbul Şehir Hatları Kış Tarifesi | Kadıköy – Kabataş – Eminönü Hattı Sefer Saatleri (2026 Güncel)

İstanbul’da deniz ulaşımını kullanan binlerce yolcu için kış tarifesi büyük önem taşıyor. Kadıköy – Kabataş – Eminönü hattı, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası arasında hızlı ve pratik bir ulaşım sunarken, kış tarifesiyle birlikte sefer saatleri yeniden düzenlenmiş durumda.

KADIKÖY – KABATAŞ – EMİNÖNÜ HATTI GENEL BİLGİLER

Bu hat her gün (Everyday) çalışmaktadır. Ancak işaretli seferler Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde geçerli değildir. Ayrıca pazar ve resmi tatil günleri yapılmaz ve Karaköy iskelesinde yolcu alımı yoktur.

KADIKÖY – KABATAŞ – EMİNÖNÜ KIŞ TARİFESİ SEFER SAATLERİ

Kadıköy Kalkış Saatleri

Kalkış Varış 06:10* 17:00 06:30** 17:20 06:45* 17:40 07:00 18:00 07:20 18:20 07:40 18:40 08:00 19:00 08:20 19:20 08:40 19:40 09:00 20:00 09:20 20:20 09:40 21:00 10:00 21:30 10:20 22:00 10:40 22:30 11:00 23:00 11:20 23:30 11:40 - 12:00 00:30 12:20 01:00 12:40 - 13:00 - 13:20 - 13:40 - 14:00 - 14:20 - 14:40 - 15:00 - 15:20 - 15:40 - 16:00 - 16:20 - 16:40 -

Karaköy Kalkış Saatleri

Kalkış Varış 06:35* 17:25 06:55* 17:45 07:05** 18:05 07:20 18:25 07:40 18:45 08:00 19:05 08:20 19:25 08:40 19:45 09:00 20:05 09:25 20:25 09:45 20:55* 10:05 21:00 10:25 21:30 10:45 22:00 11:05 22:30 11:25 23:00 11:45 23:30 12:05 00:00 12:25 00:30 12:45 01:00 13:05 - 13:25 - 13:45 - 14:05 - 14:25 - 14:45 - 15:05 - 15:25 - 15:45 - 16:05 - 16:25 - 16:45 - 17:05 -

Eminönü Kalkış Saatleri

Kalkış Varış 07:15* 18:15 07:30 18:35 07:50 18:55 08:10 19:15 08:30 19:35 08:50 19:55 09:10 20:15 09:35 20:35 09:55 21:05 10:15 - 10:35 - 10:55 - 11:15 - 11:35 - 11:55 - 12:15 - 12:35 - 12:55 - 13:15 - 13:35 - 13:55 - 14:15 - 14:35 - 14:55 - 15:15 - 15:35 - 15:55 - 16:15 - 16:35 - 16:55 - 17:15 -

Kadıköy – Kabataş – Eminönü hattı her gün çalışıyor mu?

Hat her gün için planlanmıştır ancak işaretli seferler Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde uygulanmamaktadır.

Karaköy iskelesinde yolcu alınıyor mu?

Hayır, Karaköy iskelesinde yolcu alımı yapılmamaktadır.

Kış tarifesi saatleri değişir mi?

Kış tarifesi kapsamında sefer saatleri sabittir.

İstanbul şehir hatları kış tarifesi kapsamında Kadıköy – Kabataş – Eminönü hattı, hafta içi yoğun saatlerde düzenli seferlerle hizmet veriyor. Deniz yolunu tercih eden yolcular için bu hat, trafik stresine alternatif sunmaya devam ediyor. Yolculuk planı yapmadan önce sefer saatlerinin dikkatle kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.