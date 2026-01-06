İstanbul Şehir Hatları Vapur Ücret Tarifesi | 2026 Güncel

İstanbul’da deniz ulaşımı, hem trafik yoğunluğunu azaltması hem de ekonomik oluşuyla milyonlarca yolcunun tercihi olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla şehir hatları vapurları ve özel deniz motorları bilet ücretleri güncellendi. “2026 vapur ücretleri ne kadar?”, “Kadıköy Beşiktaş vapur bileti kaç TL oldu?” ve “Avcılar vapur seferi fiyatı güncel mi?” gibi soruların yanıtı, yeni tarife ile netleşti.

ÜSKÜDAR VE ORTAKÖY HATLARI

Üsküdar – Eminönü: Tam 44,33 TL, İndirimli 21,54 TL, İndirimli 2: 31,66 TL

Ortaköy – Üsküdar: Tam 39,25 TL, İndirimli 19,00 TL, İndirimli 2: 27,86 TL

Ortaköy – Kadıköy: Tam 53,84 TL, İndirimli 25,96 TL, İndirimli 2: 38,62 TL

Üsküdar – Kadıköy: Tam 47,40 TL, İndirimli 23,44 TL, İndirimli 2: 33,00 TL

KADIKÖY HATLARI

Kadıköy – Eminönü: Tam 49,40 TL, İndirimli 24,06 TL, İndirimli 2: 35,45 TL

Kadıköy – Karaköy: Tam 49,40 TL, İndirimli 24,06 TL, İndirimli 2: 35,45 TL

Kadıköy – Beşiktaş: Tam 39,09 TL, İndirimli 19,05 TL, İndirimli 2: 27,54 TL

Kadıköy – Üsküdar: Tam 37,95 TL, İndirimli 18,50 TL, İndirimli 2: 27,00 TL

Kadıköy – Kabataş: Tam 47,50 TL, İndirimli 23,34 TL, İndirimli 2: 34,62 TL

BEŞİKTAŞ VE KARAKÖY HATLARI

Beşiktaş – Üsküdar: Tam 37,95 TL, İndirimli 18,50 TL, İndirimli 2: 27,00 TL

Beşiktaş – Kadıköy: Tam 39,09 TL, İndirimli 19,05 TL, İndirimli 2: 27,54 TL

Karaköy – Bostancı: Tam 58,26 TL, İndirimli 28,49 TL, İndirimli 2: 41,79 TL

BOĞAZ VE BEYKOZ HATLARI

Beykoz – Yeniköy: Tam 47,50 TL, İndirimli 23,34 TL, İndirimli 2: 34,62 TL

Anadolu Hisarı – Küçüksu – Aşiyan: Tam 51,92 TL, İndirimli 25,34 TL, İndirimli 2: 37,34 TL

Aşiyan – Üsküdar: Tam 51,92 TL, İndirimli 25,34 TL, İndirimli 2: 37,34 TL

Beykoz – Sarıyer: Tam 91,21 TL, İndirimli 44,57 TL, İndirimli 2: 65,56 TL

KABATAŞ VE ÇENGELKÖY HATLARI

Çengelköy – Kabataş Hattı: Tam 46,86 TL, İndirimli 22,82 TL, İndirimli 2: 33,76 TL

Kabataş – Adalar Hattı: Tam 206,20 TL, İndirimli 113,96 TL, İndirimli 2: 151,92 TL

Kabataş – Beşiktaş: Tam 47,50 TL, İndirimli 23,34 TL, İndirimli 2: 34,62 TL

AVCILAR VE BOSTANCI HATLARI

Avcılar – Bostancı Hattı: Tam 148,17 TL, İndirimli 72,20 TL, İndirimli 2: 105,75 TL

Avcılar – Bakırköy – Yenikapı – Kadıköy Hattı: Tam 132,35 TL, İndirimli 64,59 TL, İndirimli 2: 94,97 TL

Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş Hattı: Tam 82,26 TL, İndirimli 40,09 TL, İndirimli 2: 58,95 TL

Bostancı – Adalar: Tam 130,22 TL, İndirimli 75,95 TL, İndirimli 2: 97,67 TL

İSTİNYE VE ÇUBUKLU HATTI

İstinye – Çubuklu Hattı: Tam 39,77 TL, İndirimli 18,51 TL, İndirimli 2: 27,21 TL

ABONMAN VE LİMİT DÜZENLEMELERİ

Tarifeye göre çoğu hatta abonman limiti 1 olarak belirlenirken, uzun hatlarda 5 limite kadar çıkabiliyor. Sınırlı kullanım bilet miktarı ise 2 ile 4 limit arasında değişiyor.

2026 İstanbul vapur ücret tarifesi, şehir hatları ve özel motor seferleri için güncellenerek yürürlüğe girdi. Böylece İstanbullular, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Karaköy, Avcılar ve Adalar hatlarında güncel ücretlerle seyahat edecek. Deniz yolunu tercih eden yolcular için vapur, 2026 yılında da ekonomik ve hızlı bir ulaşım seçeneği olmaya devam ediyor.