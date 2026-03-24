İstanbul Sel Riski Haritası: İstanbul'da Sel Felaketine Karşı En Riskli ve En Risksiz İlçeler

İstanbul’da sel riski her geçen yıl daha fazla gündeme gelirken, yayımlanan yeni çalışma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İstanbul sel riski haritası, ilçelere göre risk dağılımını detaylı şekilde ortaya çıkarırken, en riskli ilçeler ile en risksiz bölgeler netleşti. Yapay zekâ destekli analiz, özellikle yoğun nüfus ve yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde tehlikenin daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

İSTANBUL SEL RİSKİ HARİTASI NASIL HAZIRLANDI?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğiyle hazırlanan çalışma, Türkiye’de ilk kez yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçeler; tehlike, maruziyet ve kırılganlık kriterleri dikkate alınarak analiz edildi. Araştırmanın temel amacı, iklim değişikliği ve artan kentleşme nedeniyle yükselen sel riskini bilimsel verilerle ortaya koymak oldu.

İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKLİ İLÇELER

Yapılan analizlere göre İstanbul’da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:

Fatih Gaziosmanpaşa Bağcılar Güngören Beyoğlu

Bu ilçelerde yüksek nüfus yoğunluğu, yapılaşma ve geçmişte yaşanan sel baskınları riskin artmasında önemli rol oynuyor.

İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKSİZ İLÇELER

Araştırma sonuçlarına göre sel riskinin en düşük olduğu ilçeler ise şu şekilde belirlendi:

Adalar Şile Silivri Sarıyer Çekmeköy

Bu bölgelerde daha düşük nüfus yoğunluğu ve doğal yapı, sel riskinin görece daha az olmasını sağlıyor.

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEL RİSK PUANLARI

Sıra İlçe Risk Puanı 1 Fatih 0,775 2 Gaziosmanpaşa 0,7505 3 Bağcılar 0,734 4 Güngören 0,7305 5 Beyoğlu 0,7211 6 Bahçelievler 0,7109 7 Bayrampaşa 0,7093 8 Zeytinburnu 0,6812 9 Esenler 0,6616 10 Kağıthane 0,6516 11 Şişli 0,6392 12 Esenyurt 0,6142 13 Küçükçekmece 0,5816 14 Kadıköy 0,5615 15 Ataşehir 0,5366 16 Ümraniye 0,5339 17 Üsküdar 0,5297 18 Bakırköy 0,4818 19 Sultanbeyli 0,4576 20 Sultangazi 0,4542 21 Kartal 0,4478 22 Beşiktaş 0,4301 23 Avcılar 0,409 24 Beylikdüzü 0,3983 25 Sancaktepe 0,3941 26 Maltepe 0,3803 27 Pendik 0,2895 28 Başakşehir 0,288 29 Arnavutköy 0,2877 30 Tuzla 0,2865 31 Büyükçekmece 0,2821 32 Eyüpsultan 0,2685 33 Çatalca 0,2371 34 Beykoz 0,2338 35 Çekmeköy 0,2212 36 Sarıyer 0,188 37 Silivri 0,1831 38 Şile 0,1377 39 Adalar 0,1376

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI SEL RİSK KARŞILAŞTIRMASI

Verilere göre Avrupa Yakası’nda yer alan merkezi ve yoğun nüfuslu ilçelerde risk daha yüksek seviyede. Özellikle Esenler, Güngören ve Bağcılar gibi bölgeler öne çıkıyor.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy gibi ilçelerde risk bulunmakla birlikte, genel olarak Avrupa Yakası’na kıyasla daha düşük seviyede seyrediyor.

Buna karşın Silivri, Çatalca ve Şile gibi daha az yoğunluklu bölgelerde sel riskinin görece düşük olduğu görülüyor.

SEL RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELER?

Yüksek nüfus yoğunluğu

Yoğun ve plansız yapılaşma

İklim değişikliği ve aşırı yağışlar

Geçmişte yaşanan sel baskınları

