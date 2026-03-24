İstanbul Sel Riski Haritası: İstanbul'da Sel Felaketine Karşı En Riskli ve En Risksiz İlçeler
İstanbul sel riski haritası güncellendi ve ilçelere göre risk dağılımı netleşti. “İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri” ve “en güvenli bölgeler neresi” soruları yeniden gündeme gelirken, yapay zekâ destekli analiz sonuçları dikkat çekiyor. İşte ilçe ilçe İstanbul sel risk haritası…
İstanbul’da sel riski her geçen yıl daha fazla gündeme gelirken, yayımlanan yeni çalışma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İstanbul sel riski haritası, ilçelere göre risk dağılımını detaylı şekilde ortaya çıkarırken, en riskli ilçeler ile en risksiz bölgeler netleşti. Yapay zekâ destekli analiz, özellikle yoğun nüfus ve yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde tehlikenin daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.
İSTANBUL SEL RİSKİ HARİTASI NASIL HAZIRLANDI?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğiyle hazırlanan çalışma, Türkiye’de ilk kez yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ilçeler; tehlike, maruziyet ve kırılganlık kriterleri dikkate alınarak analiz edildi. Araştırmanın temel amacı, iklim değişikliği ve artan kentleşme nedeniyle yükselen sel riskini bilimsel verilerle ortaya koymak oldu.
İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKLİ İLÇELER
Yapılan analizlere göre İstanbul’da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Bağcılar
- Güngören
- Beyoğlu
Bu ilçelerde yüksek nüfus yoğunluğu, yapılaşma ve geçmişte yaşanan sel baskınları riskin artmasında önemli rol oynuyor.
İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKSİZ İLÇELER
Araştırma sonuçlarına göre sel riskinin en düşük olduğu ilçeler ise şu şekilde belirlendi:
- Adalar
- Şile
- Silivri
- Sarıyer
- Çekmeköy
Bu bölgelerde daha düşük nüfus yoğunluğu ve doğal yapı, sel riskinin görece daha az olmasını sağlıyor.
İSTANBUL İLÇE İLÇE SEL RİSK PUANLARI
|Sıra
|İlçe
|Risk Puanı
|1
|Fatih
|0,775
|2
|Gaziosmanpaşa
|0,7505
|3
|Bağcılar
|0,734
|4
|Güngören
|0,7305
|5
|Beyoğlu
|0,7211
|6
|Bahçelievler
|0,7109
|7
|Bayrampaşa
|0,7093
|8
|Zeytinburnu
|0,6812
|9
|Esenler
|0,6616
|10
|Kağıthane
|0,6516
|11
|Şişli
|0,6392
|12
|Esenyurt
|0,6142
|13
|Küçükçekmece
|0,5816
|14
|Kadıköy
|0,5615
|15
|Ataşehir
|0,5366
|16
|Ümraniye
|0,5339
|17
|Üsküdar
|0,5297
|18
|Bakırköy
|0,4818
|19
|Sultanbeyli
|0,4576
|20
|Sultangazi
|0,4542
|21
|Kartal
|0,4478
|22
|Beşiktaş
|0,4301
|23
|Avcılar
|0,409
|24
|Beylikdüzü
|0,3983
|25
|Sancaktepe
|0,3941
|26
|Maltepe
|0,3803
|27
|Pendik
|0,2895
|28
|Başakşehir
|0,288
|29
|Arnavutköy
|0,2877
|30
|Tuzla
|0,2865
|31
|Büyükçekmece
|0,2821
|32
|Eyüpsultan
|0,2685
|33
|Çatalca
|0,2371
|34
|Beykoz
|0,2338
|35
|Çekmeköy
|0,2212
|36
|Sarıyer
|0,188
|37
|Silivri
|0,1831
|38
|Şile
|0,1377
|39
|Adalar
|0,1376
AVRUPA VE ANADOLU YAKASI SEL RİSK KARŞILAŞTIRMASI
Verilere göre Avrupa Yakası’nda yer alan merkezi ve yoğun nüfuslu ilçelerde risk daha yüksek seviyede. Özellikle Esenler, Güngören ve Bağcılar gibi bölgeler öne çıkıyor.
Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy gibi ilçelerde risk bulunmakla birlikte, genel olarak Avrupa Yakası’na kıyasla daha düşük seviyede seyrediyor.
Buna karşın Silivri, Çatalca ve Şile gibi daha az yoğunluklu bölgelerde sel riskinin görece düşük olduğu görülüyor.
SEL RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELER?
- Yüksek nüfus yoğunluğu
- Yoğun ve plansız yapılaşma
- İklim değişikliği ve aşırı yağışlar
- Geçmişte yaşanan sel baskınları
İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri?
Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu en yüksek sel riskine sahip ilçeler olarak öne çıkıyor.
İstanbul’da en risksiz ilçeler hangileri?
Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy sel riskinin en düşük olduğu ilçelerdir.
Sel riski en çok hangi bölgelerde artıyor?
Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın fazla olduğu merkezi ilçelerde sel riski daha yüksektir.
Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı daha riskli?
Genel olarak Avrupa Yakası, özellikle merkezi ilçeler nedeniyle daha yüksek risk taşımaktadır.
Sel risk haritası nasıl oluşturuldu?
Yapay zekâ destekli analizle tehlike, maruziyet ve kırılganlık kriterleri birlikte değerlendirilerek oluşturuldu.