İstanbul Sel Riski Haritası: İstanbul'da Sel Felaketine Karşı En Riskli ve En Risksiz İlçeler

İstanbul sel riski haritası güncellendi ve ilçelere göre risk dağılımı netleşti. “İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri” ve “en güvenli bölgeler neresi” soruları yeniden gündeme gelirken, yapay zekâ destekli analiz sonuçları dikkat çekiyor. İşte ilçe ilçe İstanbul sel risk haritası…

BirBilgi
  • 24.03.2026 15:08
İstanbul’da sel riski her geçen yıl daha fazla gündeme gelirken, yayımlanan yeni çalışma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İstanbul sel riski haritası, ilçelere göre risk dağılımını detaylı şekilde ortaya çıkarırken, en riskli ilçeler ile en risksiz bölgeler netleşti. Yapay zekâ destekli analiz, özellikle yoğun nüfus ve yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde tehlikenin daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

İSTANBUL SEL RİSKİ HARİTASI NASIL HAZIRLANDI?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğiyle hazırlanan çalışma, Türkiye’de ilk kez yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçeler; tehlike, maruziyet ve kırılganlık kriterleri dikkate alınarak analiz edildi. Araştırmanın temel amacı, iklim değişikliği ve artan kentleşme nedeniyle yükselen sel riskini bilimsel verilerle ortaya koymak oldu.

İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKLİ İLÇELER

Yapılan analizlere göre İstanbul’da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:

  1. Fatih
  2. Gaziosmanpaşa
  3. Bağcılar
  4. Güngören
  5. Beyoğlu

Bu ilçelerde yüksek nüfus yoğunluğu, yapılaşma ve geçmişte yaşanan sel baskınları riskin artmasında önemli rol oynuyor.

İSTANBUL’DA SEL AÇISINDAN EN RİSKSİZ İLÇELER

Araştırma sonuçlarına göre sel riskinin en düşük olduğu ilçeler ise şu şekilde belirlendi:

  1. Adalar
  2. Şile
  3. Silivri
  4. Sarıyer
  5. Çekmeköy

Bu bölgelerde daha düşük nüfus yoğunluğu ve doğal yapı, sel riskinin görece daha az olmasını sağlıyor.

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEL RİSK PUANLARI

SıraİlçeRisk Puanı
1Fatih0,775
2Gaziosmanpaşa0,7505
3Bağcılar0,734
4Güngören0,7305
5Beyoğlu0,7211
6Bahçelievler0,7109
7Bayrampaşa0,7093
8Zeytinburnu0,6812
9Esenler0,6616
10Kağıthane0,6516
11Şişli0,6392
12Esenyurt0,6142
13Küçükçekmece0,5816
14Kadıköy0,5615
15Ataşehir0,5366
16Ümraniye0,5339
17Üsküdar0,5297
18Bakırköy0,4818
19Sultanbeyli0,4576
20Sultangazi0,4542
21Kartal0,4478
22Beşiktaş0,4301
23Avcılar0,409
24Beylikdüzü0,3983
25Sancaktepe0,3941
26Maltepe0,3803
27Pendik0,2895
28Başakşehir0,288
29Arnavutköy0,2877
30Tuzla0,2865
31Büyükçekmece0,2821
32Eyüpsultan0,2685
33Çatalca0,2371
34Beykoz0,2338
35Çekmeköy0,2212
36Sarıyer0,188
37Silivri0,1831
38Şile0,1377
39Adalar0,1376

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI SEL RİSK KARŞILAŞTIRMASI

Verilere göre Avrupa Yakası’nda yer alan merkezi ve yoğun nüfuslu ilçelerde risk daha yüksek seviyede. Özellikle Esenler, Güngören ve Bağcılar gibi bölgeler öne çıkıyor.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy gibi ilçelerde risk bulunmakla birlikte, genel olarak Avrupa Yakası’na kıyasla daha düşük seviyede seyrediyor.

Buna karşın Silivri, Çatalca ve Şile gibi daha az yoğunluklu bölgelerde sel riskinin görece düşük olduğu görülüyor.

SEL RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELER?

  • Yüksek nüfus yoğunluğu
  • Yoğun ve plansız yapılaşma
  • İklim değişikliği ve aşırı yağışlar
  • Geçmişte yaşanan sel baskınları

İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri?

Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu en yüksek sel riskine sahip ilçeler olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da en risksiz ilçeler hangileri?

Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy sel riskinin en düşük olduğu ilçelerdir.

Sel riski en çok hangi bölgelerde artıyor?

Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın fazla olduğu merkezi ilçelerde sel riski daha yüksektir.

Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı daha riskli?

Genel olarak Avrupa Yakası, özellikle merkezi ilçeler nedeniyle daha yüksek risk taşımaktadır.

Sel risk haritası nasıl oluşturuldu?

Yapay zekâ destekli analizle tehlike, maruziyet ve kırılganlık kriterleri birlikte değerlendirilerek oluşturuldu.

