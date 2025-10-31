'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İstanbul Senin" uygulamasından milyonlarca kullanıcının kişisel verisini yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört çalışanı tutuklandı.

Mahkeme, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül’ün tutuklanmasına karar verdi.