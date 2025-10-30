"İstanbul Senin uygulaması" soruşturması: 4 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden "kişisel verileri ile konum bilgilerinin sızdırıldığı" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda görevli 2, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli 2 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir."

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 15 kişi, 24 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.