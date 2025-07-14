İstanbul- Sıcak havadan bunalanlar Büyükçekmece Albatros plajına akın etti

Esra GÜNTEPE - Hadican EROL /İSTANBUL (DHA)-HAVA sıcaklığının 30-32 derecelerde ölçüldüğü İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler, Büyükçekmece Albatros plajına akın etti. Serinlemek için denize girenler de oldu sahilde güneşlenenler de. Kim plajda voleybol oynadı, kimi ise yürüyüş yaptı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Büyükçekmece sahilinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da 30-32 derecelerde seyreden hava sıcaklığı sahilleri doldurdu. Öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan kişiler serinlemek için denize girerken, bazıları ise parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Büyükçekmece sahiline gelenlerden bir kısmı denizde yüzüp, kıyıda güneşlenirken bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı.

'GENÇLERLE PLAJ DA EĞLENİYORUZ'

Plajda voleybol oynayarak vakit geçiren Hüseyin Çakırca güneşli havada gençlere ayak uydurarak eğlendiğini söyledi. Çakırca, “Güzel bir yaz gününde gençlerle eğleniyoruz plajda inşallah herkes böyle aktivasyonlar yapar. Gençleri de spora alıştırmak onlara alıştırmak çok mutlu ediyor bizi" dedi.

'İSTANBUL'UN TEMİZ VE NEZİH YERLERİNDEN BİRİDİR BURASI'

Ailesi ile denizin tadını çıkaran Samet Demir, "Burası çok güzel bir yer biz buraya hafta içi geliyoruz. İstanbul'un temiz ve nezih yerlerinden biridir burası. Hep aile var, geldiğimiz zaman çok rahat ediyoruz. Mutluyuz burada olmaktan. Denizi temiz, insanlar nezih kaliteli insanlar var hep. Burası Büyükçekmece Albatros plajı, buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Ama lütfen geldiğimiz zaman burayı temiz tutalım, cam kırmayalım, çöplerimizi çöp kutusuna atalım" şeklinde konuştu.

'EV KONFORUNDA GEZMEYE ÇIKAR GİBİ ÇIKIYORUZ SONRASINDA DENİZE GİRİYORUZ'

Akın Tokaç, "Güneşli havayı sıcak havayı denizde değerlendirdik. Su biraz soğuk ama iyi geliyor sıcak havada, temiz sakin bir gün güzel bir gün geçirmeye geldik. Ev konforunda gezmeye çıkar gibi çıkıyoruz sonrasında denize giriyoruz. Kısa mola vermiş gibi oluyoruz" dedi.

'PAZAR GÜNLERİ BURALAR DOLUP TAŞIYOR'

Denizin keyfini süren kişilere eşlik eden cankurtaranlar da olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için sahilde birçok noktada gözlem yapıyor. Cankurtaran Batuhan Vata, "Halkımız hafta sonu hafta içi olmaksızın gayet kalabalık özellikle pazar günleri buralar doluyor taşıyor. Boş yer bulmak neredeyse imkansız bir kumsalda olan kısım kadar deniz de olan kısımda var o yüzden onları gözlemlemek bazen zor olabiliyor ama burada arkadaşlarımız jet ski ile bize destek veriyorlar su içinde su dışında müdahale halkın can güvenliği mal güvenliğini sağlıyoruz burada" ifadelerini kullandı. (DHA)