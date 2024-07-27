İstanbul-Silivri'de denetim noktasından kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Silivri'de polis ekiplerinin denetim noktasında durdurduğu takside bulunan bir kişi elindeki poşeti bırakarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin takside bıraktığı poşetin içinden uyuşturucu madde çıktı.

Silivri'de polis ekiplerinin denetim noktasında durdurduğu takside bulunan D.K., yanında bulunan poşeti bırakarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından D.K. yakalanarak gözaltına alındı. Takside bıraktığı poşette yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Uyuşturucu Madde Ticaretiö suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik Silivri ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 26 Temmuz 2024 tarihinde Mimar Sinan Mahallesinde yapılan denetimlerde, bir ticari taksinin görevlilerimizce denetleneceği sırada, taksi içerisinde bulunan şüpheli bir şahsın taksinin arka koltuğunda bulunan karton çantayı bırakarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşanmıştır. Yaşanan kovalamaca esnasında şüpheli şahıs izini kaybettirmek için kıyafetlerini çıkararak plaja doğru kaçmaya devam etmiş, şüpheli D.K. isimli şahıs yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; şüpheli şahsın takside bırakmış olduğu karton çanta içerisinde 60,21 gram uyuşturucu madde ile kovalamaca esnasında çıkardığı pantolon içerisinde klipsli poşetler halinde 2,3 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahsın Fener Mahallesinde bulunan ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ise, 70,73 gram uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 133,24 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" denildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticaretiö suçundan Silivri Adliyesi'ne sevk edilen D.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.