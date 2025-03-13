İstanbul - Silivri'de okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Kaynak: DHA
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA) - SİLİVRİ'de bir okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.
Yeni Mahalle'deki Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan öğrenciler, durumu öğretmenlerine söyledi. Okul idaresinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğu içerisinde mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kurtarılan kedi, daha sonra doğaya bırakıldı. (DHA)