İstanbul- Silivri'de site otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)- Silivri'de site otoparkında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın otoparkında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Otoparktan dumanların çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye merdiveniyle dairelerde bulunan bina sakinlerini tahliye etti. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.