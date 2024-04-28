İstanbul - Silivri’de sağanak yağış etkili oldu

Silivri'de sağanak yağmur etkili oldu.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Boğluca Deresi'nin ise yağmurun ardından dereye karışan çamur nedeniyle rengi değişti.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Boğluca Deresi'nin ise yağmurun ardından dereye karışan çamur nedeniyle rengi değişti.

Bazı yurttaşlar şemsiye ile çıkarken, bazı yurttaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.