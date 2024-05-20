İstanbul - Silivri’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Silivri'de borç para verdiği mağdurların taşınmazlarına el koyan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Silivri’de yaşayan Tanju Aksu ve beraberindeki şüpheliler, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, borç karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydu.

Şüpheliler, tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı. Şüpheliler daha sonra, borçluların bu paraları çekip kendilerine vermelerini istedi. Mağdurlar, hesaplarına yatırılan paraları çekip Aksu ve beraberindeki şüphelilere teslim etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aksu ve dğer şüpheliler tarafından borçlandırılan mağdurların taşınmazlarına el konulduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da Tanju Aksu ile işbirlikçisi olduğu belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda Aksu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 adet tapu senedi, 5 adet banka dekontu, 16 adet alım satım sözleşmesi, 1 adet sözleşme, 14 adet fatura ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.