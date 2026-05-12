İstanbul Sinema Ofisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, şehrin sinema üretimini desteklemek; sektörün temsilcileri, akademisyenler, genç sinemacılar ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışmalar yapmak amacıyla kurulan İstanbul Sinema Ofisi kapılarını açtı! Kasımpaşa’da bulunan İstanbul Sinema Ofisi’nin açılışı, aralarında Demet Akbağ, Nur Sürer, Mustafa Alabora, Halil Ergün, Menderes Samancılar, İrem Sak, Bige Önal, Berkay Ateş, Görkem Yeltan, Ezel Akay, Tolga Karaçelik, Özcan Alper, Ketche, Esma-Murat Ertel, Seyyal Taner, Zeynep Tuğçe Bayat, Ali Kemal Güven, Yıldıray Şahinler, Senan Kara, Bulut Reyhanoğlu ve Alper Saldıran’ın olduğu, sinema sektörünün her alanından önemli isimlerin ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan ile İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Merve Gedik’in katılımıyla 11 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleşti. İstanbul Sinema Ofisi’nin açılışı kapsamında, Yeşilçam’ın görsel belleğine ışık tutan “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi”sergisi sanatseverlerle buluştu. Belgesel sinemanın büyük ustası Suha Arın’ın kıymetli arşivi de, İstanbul Sinema Ofisi çatısı altında yer alıyor. Arşivin belli kısımları, titizlikle yürütülen çalışmaların ardından, ilerleyen dönemde dijital olarak erişime açılacak. Hem bir kültür mekânı hem de operasyonel bir destek merkezi olarak da hizmet verecek ofis, İstanbul’un küresel sinema endüstrisindeki görünürlüğünü artırmak amacıyla sektör paydaşlarıyla birlikte geliştirildi.

İBB tarafından kurulan İstanbul Sinema Ofisi, kültür mekânı olmasının yanı sıra bir koordinasyon ve üretim merkezi olarak da hizmet verecek. İBB yetki alanındaki mekânlarda gerçekleştirilecek çekimler için izin süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenen ofis, İstanbul’un bir film platosu olarak etkinliğini de artırmayı amaçlıyor. Toplam 1910 m²’lik kullanım alanına sahip olan İstanbul Sinema Ofisi açık çalışma alanları, cep sineması, amfi ve kütüphanesiyle sektör profesyonellerinden geleceğin sinemacılarına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Sinema sektörünün İstanbul’daki bileşenlerini uluslararası festivaller, eğitimler ve ağ kurma etkinlikleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen İstanbul Sinema Ofisi, yıl boyunca düzenlenen mesleki eğitim programları, atölyeler ve ustalık sınıfları aracılığıyla profesyonelleri, akademisyenleri ve sinema öğrencilerini aynı platformda buluşturacak. Uzun süreli sinema dersleri, sinema tarihi seminerleri, uygulamalı atölye ve ustalık sınıfları, “Açık Akademi” başlıklı teori dersleri ile “Ustamı Dinliyorum” ve “Sinema Sohbetleri” gibi söyleşi serileriyle katılımcılara hem akademik altyapı hem de sektörel pratik kazandırmayı hedefleyen ofis, üniversitelerle işbirlikleri geliştirerek çok katmanlı öğrenme projeleri yürütecek. İstanbul Sinema Ofisi, aynı zamanda İBB Beyoğlu Sineması, Sultangazi ve Kartal sinemaları gibi noktalar üzerinden galalar, festival gösterimleri ve kentin farklı lokasyonlarındaki açık hava sinemalarıyla sinemanın erişilebilirliğini arttırma çalışmalarını sürdürüyor.

SinemADA Film Festivali ve Gezici Çocuk Filmleri Festivali’ni de düzenleyenİstanbul Sinema Ofisi; İstanbul Film Mekânları Haritası, Sinema Hafıza Merkezi, Beyoğlu Sinemaları Hafıza Projesi, İstanbul Görüntü Arşivi ve kapsamlı sektörel veri tabanları oluşturma projeleriyle de Türk sinemasının geçmişini ve bugünkü üretim olanaklarını kayıt altına alarak geleceğe taşımayı amaçlıyor.

ÜÇ KUŞAKLIK AİLE EMEĞİ: YEŞİLÇAM’IN GÖRSEL HAFIZASI “PERDEDEN ÖNCE”

İstanbul Sinema Ofisi’nin açılışı kapsamında sanatseverlerle buluşan “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi” başlıklı sergi, Yeşilçam’ın hafızasını ve Türk sinemasının görsel belleğini yansıtıyor. İBB Mirasküratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Türk sinemasının tarihini perdeden değil, afişler, sinema fenerleri ve kamusal belleğe kazınan imgeler üzerinden anlatıyor. Hasan Mithat Ağakay’dan Erol Ağakay’a uzanan üç kuşaklık aile emeğinin bir dökümü olan sergi, sinema fenerlerinden el boyaması afişlere, lobi kartlarından billboard uygulamalarına kadar Türk sinemasının kamusal yüzünü şekillendiren nadide eserleri gün yüzüne çıkarıyor. “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi”nde yer alan çalışmalar sadece bir filmi tanıtmakla kalmıyor; aynı zamanda bir dönemin zevkini, yıldızlarını, şehir hayatını, ticari dünyasını ve hayal gücünü de taşıyor. Sergi, 12 Mayıs 2026 – 12 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

