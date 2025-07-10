İstanbul- Şişli'de devrilen ağaç 2 araca zarar verdi

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de kaldırımdaki çınar ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 2 cip zarar gördü.

Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çınar ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 cipte hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağaç nedeniyle Vali Konağı Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.