İstanbul - Şişli’de motosikletlilerin kazası kamerada

Şişli’de art arda giden motosiklet sürücüsünden biri yere düşünce diğeri de ona çarparak kaza yaptı. İki motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Bomonti Tünel çıkışında, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, art arda tünelden çıkan iki motosiklet sürücüsünden biri motorunun gidon hakimiyetini kaybederek düştü. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de ona çarparak kaza yaptı. Sürücüler hafif şekilde yaralanırken, kaza anları ise arkadan gelen otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tünelden çıkan iki motosiklet sürücüsü art arda giderken öndeki yere düşüyor. Diğer motosiklet sürücüsü de kaza yapan motora çarparak yola savruluyor. Arkadan gelen araçların zamanında durmasıyla olası bir facia önleniyor.