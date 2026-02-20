İstanbul- Şişli’de restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ’de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 9 katlı iş yerinin giriş katındaki restoranda saat 10.00 sıralarında başladı. Restoranın bacasında başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.