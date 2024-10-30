İstanbul SOL Parti'den Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki: Bu saldırıyı durduracağız

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

SOL Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımda Esenyurt'taki yurttaşların iradesinin gasbedilmeye çalışıldığı belirtildi.

"Ülkenin içine sürüklendiği karanlıktan bu rejim alt edilmeden çıkılamayacağı açıktır" denilen açıklamada "Sürecin her aşamasının takipçisi olacak, halk iradesine yönelen bu saldırıyı omuz omuza durduracağız" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti İstanbul'un açıklaması şu şekilde:

"Kirli ve karanlık ilişkiler üzerine kurulu tek adam rejimi, çöken iktidarını ayakta tutmak için her yola başvuruyor! Bu sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e uygulanan muamele ve Esenyurt’ta yaşayan yurttaşlarımızın iradesini yok sayma/gaspetme çabaları bunun en açık göstergelerinden biridir. Bir kez daha haykırıyoruz; Ülkenin içine sürüklendiği karanlıktan bu rejim alt edilmeden çıkılamayacağı açıktır. Tek çare tek çözüm halkın örgütlü birleşik mücadelesindedir! Sürecin her aşamasının takipçisi olacak, halk iradesine yönelen bu saldırıyı omuz omuza durduracağız."