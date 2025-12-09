İstanbul Su Kesintisi 9 Aralık 2025: Hangi İlçelerde Su Kesilecek, Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan geniş kapsamlı su kesintisi, birçok ilçede hayatı doğrudan etkiliyor. İSKİ’nin duyurusuna göre enerji dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle Eyüpsultan’dan Şişli’ye, Kağıthane’den Beşiktaş’a kadar toplam 10 ilçede musluklar 4 saat boyunca akmayacak. Binlerce kişi “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, günün en kritik su kesintisi detayları netleşti.
İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’nin planlı çalışma takvimine göre gerçekleştirilen kesinti, elektrik dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle yapılırken, yüz binlerce kişi “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde su kesintisi etkisini gösteriyor. İşte İstanbul 9 Aralık 2025 su kesintisi detayları…
İSTANBUL 9 ARALIK 2025 SU KESİNTİSİ
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışması yürütülüyor. Bu çalışma nedeniyle bugün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında tam 10 ilçede su kesintisi uygulanacak.
KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER
Eyüpsultan
Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, Akpınar
Kağıthane
Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, Telsizler
Beyoğlu
Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni
Şişli
Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye
Beşiktaş
Muradiye, Vişnezade
Esenler
Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis
Bağcılar
Kemalpaşa, Fevzi Çakmak
Gaziosmanpaşa
Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet
Sultangazi
Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği
Bayrampaşa
Cevatpaşa, Yıldırım
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin planına göre kesintiler saat 14.00’te sona erecek. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde suyun kademeli olarak verilmesi bekleniyor.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 ARALIK 2025 – İLÇE LİSTESİ
|İlçe
|Kesinti Saatleri
|Etkilenen Mahalleler
|Eyüpsultan
|10.00 – 14.00
|Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, ...
|Kağıthane
|10.00 – 14.00
|Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, ...
|Beyoğlu
|10.00 – 14.00
|Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, ...
|Şişli
|10.00 – 14.00
|Kaptanpaşa, Harbiye, Teşvikiye, ...
|Beşiktaş
|10.00 – 14.00
|Muradiye, Vişnezade
|Esenler
|10.00 – 14.00
|Birlik, Tuna, Oruçreis, ...
|Bağcılar
|10.00 – 14.00
|Kemalpaşa, Fevzi Çakmak
|Gaziosmanpaşa
|10.00 – 14.00
|Karadeniz, Yeni, Hürriyet, ...
|Sultangazi
|10.00 – 14.00
|50. Yıl, Uğur Mumcu, Gazi, ...
|Bayrampaşa
|10.00 – 14.00
|Cevatpaşa, Yıldırım
İstanbul’da su kesintisi ne zaman bitecek?
Kesinti planına göre sular saat 14.00 itibarıyla kademeli şekilde verilecek.
Hangi ilçelerde su kesintisi var?
Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor.
Su kesintisi neden yapılıyor?
İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılan revizyon çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanıyor.
Kesinti uzar mı?
Resmî duyuruya göre 14.00’te sona ermesi planlanıyor. Ek bir çalışma gerekmedikçe uzama beklenmiyor.
Kesinti tüm ilçe genelini mi etkiliyor?
Hayır. Kesinti sadece İSKİ tarafından açıklanan mahalleleri kapsıyor.