İstanbul Su Kesintisi 9 Aralık 2025: Hangi İlçelerde Su Kesilecek, Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan geniş kapsamlı su kesintisi, birçok ilçede hayatı doğrudan etkiliyor. İSKİ’nin duyurusuna göre enerji dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle Eyüpsultan’dan Şişli’ye, Kağıthane’den Beşiktaş’a kadar toplam 10 ilçede musluklar 4 saat boyunca akmayacak. Binlerce kişi “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, günün en kritik su kesintisi detayları netleşti.

BirBilgi
  • 09.12.2025 10:10
  • Giriş: 09.12.2025 10:10
  • Güncelleme: 09.12.2025 10:12
İstanbul Su Kesintisi 9 Aralık 2025: Hangi İlçelerde Su Kesilecek, Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’nin planlı çalışma takvimine göre gerçekleştirilen kesinti, elektrik dağıtım merkezindeki revizyon nedeniyle yapılırken, yüz binlerce kişi “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde su kesintisi etkisini gösteriyor. İşte İstanbul 9 Aralık 2025 su kesintisi detayları…

İSTANBUL 9 ARALIK 2025 SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışması yürütülüyor. Bu çalışma nedeniyle bugün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında tam 10 ilçede su kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Eyüpsultan

Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, Akpınar

Kağıthane

Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, Telsizler

Beyoğlu

Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni

Şişli

Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye

Beşiktaş

Muradiye, Vişnezade

Esenler

Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis

Bağcılar

Kemalpaşa, Fevzi Çakmak

Gaziosmanpaşa

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet

Sultangazi

Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği

Bayrampaşa

Cevatpaşa, Yıldırım

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin planına göre kesintiler saat 14.00’te sona erecek. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde suyun kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 ARALIK 2025 – İLÇE LİSTESİ

İlçeKesinti SaatleriEtkilenen Mahalleler
Eyüpsultan10.00 – 14.00Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, ...
Kağıthane10.00 – 14.00Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, ...
Beyoğlu10.00 – 14.00Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, ...
Şişli10.00 – 14.00Kaptanpaşa, Harbiye, Teşvikiye, ...
Beşiktaş10.00 – 14.00Muradiye, Vişnezade
Esenler10.00 – 14.00Birlik, Tuna, Oruçreis, ...
Bağcılar10.00 – 14.00Kemalpaşa, Fevzi Çakmak
Gaziosmanpaşa10.00 – 14.00Karadeniz, Yeni, Hürriyet, ...
Sultangazi10.00 – 14.0050. Yıl, Uğur Mumcu, Gazi, ...
Bayrampaşa10.00 – 14.00Cevatpaşa, Yıldırım

İstanbul’da su kesintisi ne zaman bitecek?

Kesinti planına göre sular saat 14.00 itibarıyla kademeli şekilde verilecek.

Hangi ilçelerde su kesintisi var?

Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor.

Su kesintisi neden yapılıyor?

İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılan revizyon çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanıyor.

Kesinti uzar mı?

Resmî duyuruya göre 14.00’te sona ermesi planlanıyor. Ek bir çalışma gerekmedikçe uzama beklenmiyor.

Kesinti tüm ilçe genelini mi etkiliyor?

Hayır. Kesinti sadece İSKİ tarafından açıklanan mahalleleri kapsıyor.

