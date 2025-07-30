İstanbul - Sultangazi'de refüjü aşarak demir korkuluklara çarptı; kaza kamerada

Baran AKKAYA - Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de Emir Can A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak demir korkuluklara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sürücüsü Emir Can A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 37 NBH 220 plakalı otomobil, refüjü aşarak demir korkuluklara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Emir Can A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)