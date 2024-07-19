İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi görevlisi damdan düşerek öldü
İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, sabah saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan evinin damını onardığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.
Mardin'de evinin damını onardığı sırada düşen İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt (68), hayatını kaybetti.
İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, iddiaya göre, sabah saatlerinde memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal İzbırak Mahallesi'ndeki evinin damını onardığı sırada düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Aykurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aykurt'un ceansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.