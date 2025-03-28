İstanbul Tabip Odası: Hekimlik baskı altında yapılamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Ülkenin pek çok şehrinde yurttaşlar yargılama sürecine yönelik tepkilerini göstermek için sokaklara çıkarken, polis çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu eylemcilere sert müdahalalerde bulunuyor.

Pek çok yurttaş, gözaltı sırasında ve karakolda şiddete uğradığını belirtirken, doktor muayenelerinin de mevzuata uygun şekilde yürütülmediğini söylüyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İstanbul Tabip Odası (İTO), işkencenin insanlık suçu olduğuna vurgu yaptı.

İşkence suçunun tespitinde ve ispatında başta gözaltı giriş-çıkış muayeneleri olmak üzere hekimlerin düzenleyeceği raporların son derece kritik öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bu muayenelerde görev alan hekimlere seslenilerek dikkat etmeleri gereken hususların da altı çizildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ana muhalefet partisi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından terör ve yolsuzluk suçlamaları gerekçesiyle gözaltına alınması ve sonrasında da tutuklanmasına karşı barışçıl muhalif gösteriler günlerdir devam ediyor.

Öncelikle söylenmesi gereken, önceden izin alınmaksızın barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkının Anayasamızda (madde 34) açıkça tanımlanan bir hak olduğu gerçeğidir. Aralarında hekimlerin ve tıp öğrencilerinin de olduğu gençlerin bu hakkı kullandıkları ve demokratik tepkilerini gösterdikleri için hakaret, kaba dayak ve daha da ötesine giden, bütünü işkence kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalara maruz bırakılması kabul edilemez.

"GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETLE İZLİYORUZ"

Ancak ne yazık ki güvenlik güçlerinin yurttaşlarımıza karşı giderek daha da artan bir şekilde şiddet uyguladığı, bu şiddetin daha çok gençlere yönelik olarak işkenceye dönüştüğü yönündeki iddiaları dikkatle takip ediyor ve görüntüleri dehşetle izliyoruz.



Öncelikle belirtelim ki işkence insanlık suçudur. Türk Ceza Kanunu 94. Maddesine göre zaman aşımı işlemeyecek şekilde üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasını gerektirir.

"HEKİMLERİN DÜZENLEYECEĞİ RAPORLAR SON DERECE KRİTİK ÖNEME SAHİP"

İşkence suçunun tespitinde ve ispatında başta gözaltı giriş-çıkış muayeneleri olmak üzere biz hekimlerin düzenleyeceği raporlar son derece kritik öneme sahiptir.



Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kabul edilen, daha sonra pek çok kez güncellenen işkencenin soruşturulması ve belgelendirmesi için hazırlanmış el kılavuzunun ismi, bugünlerde bize belki manidar olarak gelse de, İstanbul’dur (İstanbul protokolü). Dünyada işkenceyle mücadele metnine isim olarak ilham olmuş şehirde çalışan hekimler olarak işkenceyle mücadele konusunda herkesten daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz.



Bu nedenle bu muayenelerde görev alan meslektaşlarımıza İstanbul Protokolü'nü esas alarak aşağıdaki uyarılara azami dikkat göstermesini hatırlatıyoruz:

• Gözaltı muayeneleri sağlık kurumlarında yapılır. Karakollar, emniyet müdürlükleri, gözaltı merkezleri gibi yerlerde gözaltı muayenesi yapmanız konusundaki sözlü ya da yazılı görevlendirmeler kanun dışı emir niteliğinde olup kesinlikle kabul etmeyiniz.

• Muayene sırasında emniyet güçlerinin muayene odasında bulunması ve kelepçeli muayene kesinlikle kabul edilemez. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda emniyet görevlilerinden kelepçeyi çözmesini ve odayı terk etmesini isteyiniz, kabul etmediği takdirde idari yetkilinize bilgi vererek tutanak tutunuz.

• Muayenede mutlaka ayrıntılı olarak anamnez alınız, kişinin bütün vücudunu ayrıntılı olarak muayene ediniz, saptadığınız bütün bulguları raporunuza geçiriniz ve fotoğraflayınız.

• Raporunuzu bir an önce hazırlayıp teslim etmek konusundaki baskıları kabul etmeyiniz; gerekli gördüğünüz bütün konsültasyonları mutlaka isteyip sonucunu bekleyiniz.

"HEKİMLİK BASKI ALTINDA YAPILAMAZ"

Hekimlik baskı altında yapılamaz. Görev yaptığınız ortamda kendinizi herhangi bir şekilde baskı altında hissettiğinizde idari sorumlunuza bilgi vererek görev yerinizi hızla terk edebileceğinizi unutmayınız.

Muayeneler sırasında, her ne mazeretle olursa olsun, yukarıda saydığımız kurallara uyulmadığı takdirde hakkınızda yasal işlem yapılabileceğini hatırlatırız. İstanbul Tabip Odası olarak biz hiçbir hekimin yaşanmış bir insanlık suçunu yasak olduğu için değil, hekimlik değerleri gereği belgeleme sorumluluğundan kaçmayacağına dair inancımızın tam olduğunu ifade etmek isteriz.

İstanbul Tabip Odası işkencenin karşısında olup meslektaşlarımızın yaşayacağı her türlü sorunda elinden gelen her türlü çabayı fedakârca göstermeye hazır olduğunun bilinmesini isteriz."



Bu konuyla ilgili bir sorunla karşılaştığınızda mutlaka meslek örgütünüz İstanbul Tabip Odası’na haber veriniz. Bugünleri hep birlikte dayanışmayla aşacağımıza olan inancımız ve mesleğimize saygımızla."







