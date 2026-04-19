İstanbul Tabip Odası'nda seçim: Hekimler sandık başında

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en büyük odalardan biri olan İstanbul Tabip Odası’nda seçim süreci başladı.

Beyoğlu’nda dün yapılan genel kurulun ardından hekimler, bu sabah saat 09.00 itibarıyla Zeytinburnu’ndaki 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sandık başına gitti.

Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan odada yapılan seçimlerde, mevcut yönetimde yer alan Demokratik Katılım Grubu ile iktidara yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Grubu’nun listeleri yarışıyor.

Ancak Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Grubu’nun ayrı listelerle seçime girmesine rağmen, çok sayıda ortak ismin farklı listelerde yer alması tepkiye yol açtı.

Seçim süreci, liste benzerlikleri ve aday tekrarları nedeniyle daha başlamadan tartışmalı bir atmosfere girmişti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.