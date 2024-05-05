İstanbul Tabip Odası'nda yeniden Demokratik Katılım Grubu kazandı

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu, bir kez daha seçimi kazandı.

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği ile Çağdaş Hekimler Grubu'nun yartıştı.

Demokratik Katılım Grubu, oyların yüzde 55'ini alarak seçimi kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yeniden 2 yıldır yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu 3 bin oy ile kazandı.