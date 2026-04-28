İstanbul Tabip Odası'ndan 1 Mayıs çağrısı: Yan yana gelmenin bile zor olduğu ortamlarda emeğimizin karşılığı yok

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, 1 Mayıs öncesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada işçi ölümleri ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekildi, Türkiye’de günde ortalama 6 işçinin iş cinayetleri nedeniyle hayatını kaybettiği, yılda ise 681 bin 401 kişinin iş kazaları sonucu sağlığını yitirdiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 94 çocuk işçinin yaşamını yitirmesinin “son nokta” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu tablonun hekimler açısından da ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Sağlıkta şiddet, yoğun çalışma temposu, mobbing ve uykusuz nöbetlerin hekimlerin sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

AĞIRLAŞAN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açıklamada, çalışma koşullarının giderek ağırlaştığına dikkat çekilerek, “Yan yana gelmenin bile zor olduğu ortamlarda emeğimizin karşılığı yok. Her gün yayımlanan yeni yönetmeliklerle haklarımız tırpanlanıyor, hasta-hekim ilişkisi olumsuz etkileniyor” denildi.

HEKİM EMEĞİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Özellikle 5 dakikaya indirilen muayene süreleri, artan iş yükü ve tatil günlerinde yazılan ek mesailerin hekim emeği sömürüsünü artırdığı ifade edildi.

1 MAYIS’A UMUTLA GİRİYORUZ

İstanbul Tabip Odası, tüm bu sorunlara rağmen çözümün mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar verdiğimiz mücadele ve kazandığımız haklar bunun en güçlü teminatıdır. 2026 1 Mayıs’ına bu umutla giriyoruz” ifadelerini kullandı.