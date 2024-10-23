İstanbul Tabip Odası'ndan Çam ve Sakura Yönetimi'ne kınama

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu (TK) Divanı’nın kararıyla 22 Ekim 2024 tarihinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılması planan temsilci seçimlerinin iptal edilmek zorunda kalınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İTO'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu (TK) Divanı’nın kararıyla 22 Ekim 2024 tarihinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde temsilci seçimi yapılması planlanıyordu. Seçimin yeri ve zamanını konuşmak için İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hastane yönetiminden randevu talep ettik. Ancak yönetim, randevu talebimize olumsuz yanıt verdi. Başhekimle görüşmek isteyen hastane temsilcilerimiz de saatlerce bekletildi. Yaşatılan tüm bu zorlukların ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmeler de sonuçsuz kalınca seçim iptal edildi.

Sergilenen uzlaşmaz tavır nedeniyle yaşanan bu olumsuz gelişmenin ardından İTO TK Divan Başkanı Dr. Yavuz Altunkaynak, İTO Yönetim Kurulu’na ilettiği dilekçe ile hastaneye temsilci atanmasını talep etti. Bunun üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin 2024-2026 tarihli temsilcileri İTO Yönetim Kurulu tarafından belirlendi ve atanan temsilciler Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne iletildi.

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Genel Kurul’dan sonraki en yetkili karar organıdır. Oda politikalarının demokratik bir şekilde belirlenmesini sağlamayı amaçlar, hekimleri yönetme ve denetleme süreçlerinde söz ve yetki sahibi kılar. Temsilci seçimlerini yaptırmayarak hem demokratik sürece hem de İstanbul Tabip Odası faaliyetlerine engel olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yönetimini kınıyoruz."