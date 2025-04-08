İstanbul Tabip Odası'ndan Mahir Polat çağrısı

İstanbul Tabip Odası, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle dün (7 Nisan Pazartesi) Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği hatırlatılarak raporun bir an önce açıklanması gerektiği ifade edildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güç olduğunun, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı yönündeki kanaatimiz devam etmektedir" denildi.

"POLAT'IN SAĞLIK DURUMU TARAFIMIZCA TAKİP EDİLİYOR"

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pek çok süreğen sağlık sorunu olduğu bilinen Mahir Polat’ın mevcut sağlık durumu ile ilgili gelişmeler avukatlarının aktardığı bilgiler aracılığıyla tarafımızca yakından takip edilmektedir.

Mahir Polat’ın hastalıkları ile ilgili önceki raporlar, epikrizler vb. tarafımızca incelenmiş ve 28 Mart Cuma günü Cumhuriyet Savcılığına, 'eldeki bilgilerin Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koyduğu, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağına dair kanaatimizle birlikte; aksi yönde bir tereddüt mevcutsa meslek odamızca oluşturulacak bağımsız bir heyet tarafından Mahir Polat’ın muayene edilebileceği ve tıbbi rapor düzenlenebileceği' iletilmiştir.

Aynı gün Mahir Polat’ın avukatlarına tutuklunun tam teşekküllü hastaneye sevk kararı alındığı iletilmiş ancak bunun bayram tatili sonrasında yapılacağı bildirilmiştir. Tam teşekküllü hastaneye sevk işlemi gerçekleşmeden 30 Mart Pazar günü acil olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Polat’a ertesi gün koroner anjiografi işlemi uygulanmış ve bir gün sonra yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir.

❗️Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat ile ilgili kararını bir an önce açıklamalıdır❗️



Önemli sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan ve sağlığını olumsuz şekilde etkilemesi muhtemel koşullarda mükerrer sevklere tabi tutulan Mahir Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun… pic.twitter.com/qwbhk60gZd — İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 8, 2025

"SERBEST BIRAKILMALI"

Uzatılmış bayram tatili süresince tam teşekküllü hastaneye sevki yapılmayan Mahir Polat için cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede görevli hekimlerden oluşturulan bir heyet tarafından sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’nca karar verilmesi istenmiştir. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yönde bir tespitin yapılması beklenmektedir.

İstanbul Tabip Odası olarak Cumhuriyet Savcılığına da ilettiğimiz, 'Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güç olduğunun, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı' yönündeki kanaatimiz devam etmektedir.

Önemli sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan ve sağlığını olumsuz şekilde etkilemesi muhtemel koşullarda mükerrer sevklere tabi tutulan Mahir Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp Kurumu’nda 7 Nisan Pazartesi günü yapılan değerlendirmenin sonucunun bir an önce açıklanmasını talep ederiz."