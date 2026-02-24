İstanbul Tabip Odası'ndan muhabirimiz Sibel Bahçetepe'ye ödül

İstanbul Tabip Odası'nın her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri sonuçlandı.

BirGün muhabiri Sibel Bahçetepe, "Özeller merkeze kamu ücraya" başlıklı haberi ile "Gazete Haber / Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülün gerekçesinde "Hastaları mağdur eden sağlıktaki özelleştirme politikalarını ve plansızlıkları kapsamlı bir şekilde inceleyen haber" ifadelerine yer verildi.

Ödül töreni, 15 Mart 2026, Pazar günü 12.00-14.00 saatleri arasında Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Ödül alan isimler şöyle:

GAZETE HABER / ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

SİBEL BAHÇETEPE – BİRGÜN GAZETESİ

“ÖZELLER MERKEZE KAMU ÜCRAYA”

Gerekçe:

Hastaları mağdur eden sağlıktaki özelleştirme politikalarını ve plansızlıkları kapsamlı bir şekilde inceleyen haberi nedeniyle.

TV HABER / ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

MERAL DANYILDIZ – SÖZCÜ TV

“AKILLI KANSER İLACINA ENGEL”

Gerekçe:

Akıllı kanser ilacına erişimin zorluklarını anlatan; hastaların karşılaştığı engelleri kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak sistemdeki çarpıklığa dikkat çeken haberi nedeniyle.

TV HABER / ARAŞTIRMA JÜRİ ÖVGÜYE DEĞER ÖDÜLÜ

ŞULE ÖZTÜRK İNCE – NOW TV

KAMERA: TAMER GONCA

“ÖZELDE FAHİŞ ÜCRETE ‘DUR’ DİYEN YOK”

Gerekçe:

Özel hastanelerde iki katına kadar SGK farkı alınabilecekken bu rakamın on katına kadar çıkmasını ortaya koyan ve hasta haklarıyla ilgili önemli bilgiler veren haberi nedeniyle.

İNTERNET HABER / ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

FİLİZ GAZİ – FİLİZGAZİ.COM

“ÇAPA-CERRAHPAŞA DOSYASI: 25 YILDIR YENİLENMEYEN HASTANELER”

Gerekçe:

Türkiye’nin iki köklü hastanesi Çapa ve Cerrahpaşa’da deprem riski gerekçesiyle başlatılan ancak yıllardır bitmeyen yenileme çalışmalarını ve iki hastanenin geleceğiyle ilgili belirsizliği kapsamlı bir şekilde anlatan dosya haberi nedeniyle.

TV PROGRAM / İNTERNET PROGRAM ÖDÜLÜ

İRFAN AKTAN – SPOT BASIN KOOPERATİFİ

“İRFAN AKTAN’LA PSİKİYATRİ SÖYLEŞİLERİ”

Gerekçe:

Hem bireylerin hem de toplumun ruh sağlığına ilişkin kavramları irdeleyerek çarpıcı tespitlerde bulunan; ruh sağlığının toplumsal yaşamın önemli bir parçası olduğunu gösteren programı nedeniyle.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ

SEDAT ERGİN – OKSİJEN GAZETESİ

“TUS TERCİHLERİ TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN HALK SAĞLIĞI SORUNUNUN AYAK SESLERİ Mİ?”

Gerekçe:

Genç hekimlerin cerrahi, pediatri ve iç hastalıkları gibi bölümleri tercih etmemesinin nedenlerini ele alan, bu durumun gelecekte halk sağlığı adına önemli bir soruna dönüşeceğini ortaya koyan ve sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çeken köşe yazısı nedeniyle.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

SEFER SELVİ – EVRENSEL GAZETESİ

“BEBEĞİN TULUMU BİZDEN”

Gerekçe:

Gün geçtikçe artan çocuk işçiliğini; çocukların doğumlarından itibaren maruz kaldıkları sağlıksız yaşam koşullarını, en temel hakları olan eğitim ve sağlık hakkından mahrum bırakılarak sömürülmelerini anlatan karikatürü nedeniyle.