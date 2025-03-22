İstanbul Tabip Odası Saraçhane'ye yürüyor: "Susma haykır, iradene sahip çık"

Ebru ÇELİK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı eylemler sürüyor.

İstanbul Tabip Odası üyeleri, "Demokrasiye ve Halk İradesine Sahip Çıkıyoruz" yaptığı çağrının ardından bugün saat 14.00’de İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında buluştu.

Üyeler, beyaz önlükler ve alkışlar eşliğinde "Susma haykır, iradene sahip çık" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz" sloganları atıyor.

Yürüyüşte taşınan dövizlerde "Biber gazı yasaklansın", "Demokrasi olmadan sağlık olmaz" ve "Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilmez" ifadeleri yer aldı.

Yürüyüş esnasında konuşan bir tabip, "Türkiye'de halk günlerdir bunu söylüyor. Biz de bu halkın iradesine vurulan darbeye karşı yürüyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dedi.

Üyelerin Saraçhane yürüyüşü devam ediyor.

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