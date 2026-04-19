İstanbul Tabip Odası yeni yönetimi seçti: İktidara yakın gruptan kutlamaya saldırı

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en büyük odalardan biri olan İstanbul Tabip Odası’nda hekimler yeni yönetimi belirlemek için oy kullandı. Seçimlerde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği listeleri yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58’ine yakınını alan Demokratik Katılım Grubu listesi seçimi kazandı. İstanbul Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Talat Kırış oldu.

Yaklaşık 37 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası'nda (İTO) hekimler Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıklarda oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Oy kullanımının tamamlanmasıyla birlikte resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Katılım Grubu listesinin seçimleri kazandığı belirtildi. Demokratik Katılım Grubu üyesi hekimler ilk sonuçları "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz" sloganları atarak kutladı.

İKTİDARA YAKIN GRUPTAN KADINLARA SALDIRI

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Demokratik Katılım Grubunun kazanması seçimin gerçekleştiği okulda sevinçle karşılandı. Okulun bahçesinde sonuçları kutlayan bir grup kadına, iktidara yakın olan Değişim Grubu üyeleri saldırıda bulundu. Tepkiyle karşılanan saldırıya diğer hekimler tarafından müdahale edilirken gergin anlar yaşandı.

Seçimden bir gün önce iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerinin birleştirildiği iddiası gündeme gelmiş ve bu durum tepki çekmişti. Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı Dr. Talat Kırış, iki grubun farklı listelerle seçime giriyor gibi görünmesine karşın adayların bire bir aynı olduğunu söylemişi.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Katılım Grubunun oyların %60'ının belirtildiği paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tabip Odası seçimini (kesin olmayan sonuçlara göre) oyların yaklaşık %60’ını alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz."