İstanbul Tabip Odası’nda liste krizi: Aynı isimler, farklı logolar

İstanbul Tabip Odası’nda yarın yapılacak seçimler öncesi iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerinin birleştiği iddiası tepkileri de beraberinde getirdi.

Genel Kurul’un bugün toplanacağı, yönetim kurulu seçiminin ise yarın yapılacağı süreçte ortaya atılan bu iddia, seçimin seyrine dair tartışmaları alevlendirdi.

"İSİMLER AYNI, YERLERİ DEĞİŞİK"

Cumhuriyet’e konuşan Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı Talat Kırış, iki grubun farklı listelerle seçime giriyor gibi görünmesine karşın adayların bire bir aynı olduğunu belirtti.

“İki liste gibi gözüküyor ama isimler aynı, sadece yerleri değişmiş. Üstlerinde farklı logolar var. Bu durum, aslında aynı adaylarla seçime girildiğini gösteriyor” diyen Kırış, bunun seçmen açısından yanıltıcı olabileceğini savundu.

Kırış, kendi gruplarının haftalar öncesinden saha çalışması yürüttüğünü, programlarını açıkladıklarını ve hekimlerle birebir temas kurduklarını belirterek, diğer grupların bu süreçte görünür bir çalışma yapmadığını belirtti.

“Ne bir program açıkladılar ne de liste sundular. Seçime iki gün kala böyle bir adım atılması tesadüf değil” ifadelerini kullanan Kırış, söz konusu birleşmenin Demokratik Katılım Grubu karşısında güç birliği amacı taşıdığını söyledi.

Aynı isimlerin farklı listelerle sunulmasının etik olup olmadığını sorgulayan Kırış, bu durumun seçmen iradesini etkileyebileceğini dile getirdi.

Kırış, “Farklı listeymiş gibi aynı insanları sunmak ne kadar doğru, bunu seçmen takdir edecektir” diye konuştu.

Kırış, açıklamasında kendi seçmenlerine de çağrıda bulunarak, seçimin sonucunun katılım oranına bağlı olacağını vurgulayarak “Sandığa gelsinler yeter. Biz kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.