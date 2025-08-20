İstanbul Tabip Odası’ndan çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik genelgeye tepki: Çalışan onayı olmadan gece ve tatil mesaisi kabul edilemez

İstanbul Tabip Odası, tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik talimata tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."