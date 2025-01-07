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İstanbul taksi dolmuş ücret tarifesi 2025: Beşiktaş Taksim, Kadıköy Taksim, Bakırköy Taksim kaç TL? Tüm taksi dolmuş hatları ücret tarifesi

İstanbul'da taksi dolmuş (sarı dolmuş) ücretleri kaç lira? Taksim Kadıköy, Beşiktaş Taksim, Üsküdar Kadıköy sarı dolmuş ücretleri kaç lira? İstanbul'daki tüm taksi dolmuşların ücretleri, sarı dolmuş güzergahları ve mesafeler haberimizde.

BirBilgi
  • 07.01.2025 15:25
  • Giriş: 07.01.2025 15:25
  • Güncelleme: 07.01.2025 15:25
İstanbul taksi dolmuş ücret tarifesi 2025: Beşiktaş Taksim, Kadıköy Taksim, Bakırköy Taksim kaç TL? Tüm taksi dolmuş hatları ücret tarifesi
Foto: Depophotos

İstanbul'da 29 Temmuz 2024 tarihi itibariyle taksi dolmuş taşımacılığı ücret tarifesi değişti. Beşiktaş - Harbiye, Beşiktaş Taksim, Beşiktaş - Etiler, Bakırköy Taksim, Eminönü Taksim, Üsküdar Kadıköy, Kadıköy taksim taksi dolmuş ücretleri ne oldu? İstanbul'da tüm hatların sarı dolmuş ücretleri şöyle:

GüzergahKMÜcret (TL)
Beşiktaş-Harbiye3,00 KM22,00
Beşiktaş-Taksim3,00 KM22,00
Beşiktaş-Ortaköy-KuruçeşmeBebek-Bebek Yokuşu-Etiler Metro7,80 KM29,00
Bakırköy-Taksim14,90 KM40,00
Yenibosna-Taksim18,70 KM47,00
Cevizlibağ-Topkapı-Taksim8,70 KM31,00
Kocamustafapaşa-Aksaray-Taksim6,70 KM29,00
Eminönü-Taksim4,00 KM22,00
Üsküdar-Doğancılar-Kadıköy4,50 KM22,00
Üsküdar-Bağlarbaşı-Kadıköy7,50 KM29,00
Üsküdar-Bağlarbaşı Kültür M.1,50 KM22,00
Kadıköy-Çekmeköy24,00 KM62,00
Üsküdar-Emniyet Mahallesi5,20 KM22,00
Mimar Sinan Mah.-Çekmeköy
Metro		3,00 KM22,00
Kadıköy-Taksim15,08 KM55,00
Kadıköy-Bostancı 8,70 KM31,00
Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı7,80 KM29,00
Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı18,60 KM62,00
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