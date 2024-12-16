İstanbul taksi dolmuş ücret tarifesi: Beşiktaş Taksim, Kadıköy Taksim, Bakırköy Taksim kaç TL? Tüm taksi dolmuş hatları ücret tarifesi

İstanbul'da 29 Temmuz 2024 tarihi itibariyle taksi dolmuş taşımacılığı ücret tarifesi değişti. Beşiktaş - Harbiye, Beşiktaş Taksim, Beşiktaş - Etiler, Bakırköy Taksim, Eminönü Taksim, Üsküdar Kadıköy, Kadıköy taksim taksi dolmuş ücretleri ne oldu? İstanbul'da tüm hatların sarı dolmuş ücretleri şöyle: