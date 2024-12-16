İstanbul taksi dolmuş ücret tarifesi: Beşiktaş Taksim, Kadıköy Taksim, Bakırköy Taksim kaç TL? Tüm taksi dolmuş hatları ücret tarifesi
İstanbul'da taksi dolmuş (sarı dolmuş) ücretleri kaç lira? Taksim Kadıköy, Beşiktaş Taksim, Üsküdar Kadıköy sarı dolmuş ücretleri kaç lira? İstanbul'daki tüm taksi dolmuşların ücretleri, sarı dolmuş güzergahları ve mesafeler haberimizde.
İstanbul'da 29 Temmuz 2024 tarihi itibariyle taksi dolmuş taşımacılığı ücret tarifesi değişti. Beşiktaş - Harbiye, Beşiktaş Taksim, Beşiktaş - Etiler, Bakırköy Taksim, Eminönü Taksim, Üsküdar Kadıköy, Kadıköy taksim taksi dolmuş ücretleri ne oldu? İstanbul'da tüm hatların sarı dolmuş ücretleri şöyle:
|Güzergah
|KM
|Ücret (TL)
|Beşiktaş-Harbiye
|3,00 KM
|22,00
|Beşiktaş-Taksim
|3,00 KM
|22,00
|Beşiktaş-Ortaköy-KuruçeşmeBebek-Bebek Yokuşu-Etiler Metro
|7,80 KM
|29,00
|Bakırköy-Taksim
|14,90 KM
|40,00
|Yenibosna-Taksim
|18,70 KM
|47,00
|Cevizlibağ-Topkapı-Taksim
|8,70 KM
|31,00
|Kocamustafapaşa-Aksaray-Taksim
|6,70 KM
|29,00
|Eminönü-Taksim
|4,00 KM
|22,00
|Üsküdar-Doğancılar-Kadıköy
|4,50 KM
|22,00
|Üsküdar-Bağlarbaşı-Kadıköy
|7,50 KM
|29,00
|Üsküdar-Bağlarbaşı Kültür M.
|1,50 KM
|22,00
|Kadıköy-Çekmeköy
|24,00 KM
|62,00
|Üsküdar-Emniyet Mahallesi
|5,20 KM
|22,00
|Mimar Sinan Mah.-Çekmeköy
Metro
|3,00 KM
|22,00
|Kadıköy-Taksim
|15,08 KM
|55,00
|Kadıköy-Bostancı
|8,70 KM
|31,00
|Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı
|7,80 KM
|29,00
|Söğütlüçeşme Metrobüs-Bostancı
|18,60 KM
|62,00