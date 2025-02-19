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İstanbul- Taksim'de kar yağışı başladı

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 12:22
  • Giriş: 19.02.2025 12:22
  • Güncelleme: 19.02.2025 12:22
Kaynak: DHA
İstanbul- Taksim'de kar yağışı başladı

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Taksim'de de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda sabah başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Öte yandan bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Taksim Cumhuriyet Anıtı

-Tramvay'dan görüntü

-Fotoğraf çekilenler

-Genel ve detaylar

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