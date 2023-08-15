İstanbul TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İstanbul TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı.
Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A. yönetimindeki 34 FKC 435 plakalı TIR, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
TIR'ın kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparken trafik akışı da normale döndü.