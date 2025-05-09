İstanbul Ticaret Odası, 2024'te Yunanistan'ı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti" dedi.

İTO'da düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu'nda konuşan Avdagiç, "2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti. Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur. İnanıyoruz ki, özel paket programları gibi ortak turizm girişimleriyle bu rakamlar daha da artırılabilir ve böylece hem ekonomilerimiz hem de halklarımız arasındaki bağlar güçlendirilebilir" dedi.