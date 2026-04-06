İstanbul TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman? İstanbul TOKİ Kura Tarihi Açıklandı!

İstanbul TOKİ kura tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da yapılacak sosyal konutlar için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişi takvimine çevrildi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi netleşirken, başvuru sonuçları ve ödeme planı da merak konusu oldu.

İSTANBUL TOKİ KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi resmen açıklandı.

İstanbul TOKİ kura çekilişi 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde yapılan açıklama ile birlikte İstanbul’daki 100 bin konut için kura süreci netleşmiş oldu.

Kura Süreci Hakkında Bilgiler

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak

Hak sahipleri kura ile belirlenecek

Sonuçlar aynı gün açıklanacak

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurular kapsamında İstanbul TOKİ başvuru sonuçları belli oldu.

Kabul Edilen Başvurular

Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve çok çocuklu aileler başta olmak üzere farklı kategorilerde başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Reddedilen Başvurular

Başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları reddedildi ve bu kişiler kura sürecine dahil edilmeyecek.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?

İstanbul’da yapılacak sosyal konutlar için belirlenen fiyatlar ve ödeme planı da netleşti. Farklı metrekare seçeneklerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Konut Tipi Fiyat Peşinat (%10) Vade Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.950.000 TL 195.000 TL 240 Ay 7.313 TL 2+1 (65 m²) 2.450.000 TL 245.000 TL 240 Ay 9.188 TL 2+1 (80 m²) 2.950.000 TL 295.000 TL 240 Ay 11.063 TL

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin ardından sonuçlar aynı gün içerisinde açıklanacak. Başvuru sahipleri sonuçlara farklı platformlar üzerinden ulaşabilecek.

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden

e-Devlet Kapısı üzerinden

Noter onaylı kesin listeler ile

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

İSTANBUL TOKİ PROJESİNDE SON DURUM

Türkiye genelinde başlatılan büyük sosyal konut hamlesinin en önemli ayağını oluşturan İstanbul projesi, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla kritik aşamaya geçti. Kura çekimi ile birlikte hak sahipleri belirlenerek yeni bir süreç başlayacak.

Projenin Öne Çıkan Özellikleri

100 bin konutluk dev proje

Uzun vadeli ödeme imkanı

Düşük peşinat avantajı

Sosyal konut kapsamında uygun fiyatlar

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?

25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Başvuru sonuçları açıklandı mı?

Evet, kabul ve ret listeleri açıklanmıştır.

Kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

Ödeme planı nasıl olacak?

%10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme yapılabilecek.

Kimler kura çekilişine katılabilir?

Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılma hakkı kazanır.