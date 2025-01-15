İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri 2025 | İstanbul otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ne kadar, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yeni yılın ilk toplantısında otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapuru kapsayan İstanbul toplu taşıma ücretleri için yüzde 35 zam yaptığını açıkladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, İstanbul toplu taşıma ücretleri gündemiyle gerçekleşen UKOME toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplu taşıma ücretlerine gerçekleştirilen zammı ardından, İstanbulkart öğrenci, tam, Mavi kart ücretleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ne kadar, kaç TL? İşte, İstanbul toplu taşıma ücretleri!

İSTANBULKART NE KADAR?

UKOME'nin 15 Ocak 2025 tarihi itibariyle gerçekleştirdiği zam sonrası İstanbulkart'ta tam bilet 27 liraya, öğrenci bileti 13,18 liraya, sosyal bilet 19,33 liraya, 30 yaşından gün almış öğrenci bileti ise 24,3 liraya çıktı.

İSTANBULKART ABONMAN ÜCRETLERİ

İstanbulkart abonman ücretlerinde ise tam abonman 2119,5 liraya, öğrenci 380,7 liraya, sosyal abonman 1317,6 liraya, 30 yaşından gün almış öğrenci abonmanı da 1907,55 liraya çıktı. İstanbulkart abonman ücretleri listesi şu şekilde:

Tam abonman: 2.119,5 TL

2.119,5 TL Öğrenci abonman: 380,7 TL

380,7 TL 30 Yaşından gün almış öğrenci abonman: 1.907,55 TL

1.907,55 TL Sosyal abonman: 1.317,6 TL

Tek geçişlik bilet 40,5 liraya, iki geçişlik bilet 67,5 liraya, üç geçişlik bilet 108 liraya, dört geçişlik bilet 135 liraya, beş geçişlik bilet 162 liraya, 10 geçişlik bilet 303,75 liraya yükseldi.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2025

İstanbul'da minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25'e, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26'ya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27'ye, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28'e, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30'a, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16'ya çıktı.

İSTANBUL METROBÜS ÜCRETLERİ 2025

İstanbul metrobüs ücret tarifesi durak sayısına göre hesaplanmaktadır. Metrobüs ücretleri şu şekilde:

Durak Sayısı Tam Öğrenci Sosyal 30 Yaş Üstü Öğrenci 1 19,33 TL 8,52 TL 11,96 TL 17,40 TL 2 23,13 TL 9,27 TL 14,30 TL 21,59 TL 3 27,00 TL 10,80 TL 16,56 TL 25,20 TL 4-9 30,86 TL 12,33 TL 19,33 TL 28,80 TL 10-15 33,90 TL 13,18 TL 19,60 TL 31,64 TL 16-21 35,46 TL 13,18 TL 20,84 TL 33,10 TL 22-27 36,63 TL 13,18 TL 20,84 TL 34,19 TL 28-33 37,42 TL 13,18 TL 21,98 TL 34,93 TL 34-43+ 40,08 TL 13,18 TL 21,98 TL 37,39 TL

İSTANBUL METROBÜS AKTARMA ÜCRETLERİ 2025

Kategori 1. Aktarma 2. Aktarma 3. Aktarma 4. Aktarma 5. Aktarma Tam 19,33 TL 14,67 TL 9,27 TL 9,27 TL 9,27 TL Öğrenci 5,78 TL 5,43 TL 4,64 TL 4,64 TL 4,64 TL Sosyal 11,60 TL 8,87 TL 5,78 TL 5,78 TL 5,78 TL 30 Yaş üstü Öğrenci 17,40 TL 13,22 TL 8,36 TL 8,36 TL 8,36 TL

MARMARAY ÜCRETLERİ 2025

Marmaray elektronik bilet ücretleri yüzde 35 zamlandı. 20 lira olan Marmaray bileti 27 TL'ye, 44,27 lira olan tam parkur bilet ücreti ise 59,76 TL oldu.