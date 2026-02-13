İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri 2026 | İstanbul Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray, Vapur Ne Kadar, Kaç TL?

İstanbul’da toplu taşıma ücretleri 2026 Şubat ayı itibarıyla yeniden güncellendi. İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilen yüzde 20 zam kararı sonrası İstanbulkart tam bilet, öğrenci bileti, aylık abonman (Mavi Kart), Marmaray, vapur, taksi ve minibüs ücretleri değişti. Peki İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ne kadar oldu? İşte 2026 İstanbul toplu taşıma zamlı tarife listesi ve tüm detaylar…

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapıldı. Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

İstanbul’da en son Eylül 2025’te yüzde 30 zam yapılmıştı. 2026 Şubat zammı ile birlikte şehir içi ulaşım ücretleri yeniden belirlendi.

İSTANBULKART TEK GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2026

Bilet Türü Yeni Ücret (TL) Elektronik Tam Bilet 42 TL Öğrenci Bileti 20,50 TL 30 Yaş Üzeri İndirimli Öğrenci 37,80 TL 60-65 Yaş 30,07 TL

Elektronik tam bilet 35 TL’den yüzde 20 zamla 42 TL’ye yükseldi.

Aktarma Ücretleri

1. Aktarma: 31,27 TL

2. Aktarma: 24,02 TL

3. ve sonraki aktarmalar: 15,62 TL

AYLIK ABONMAN (MAVİ KART) ÜCRETİ 2026

Abonman Türü Yeni Ücret (TL) Mavi Kart Aylık Abonman 3.298 TL

Aylık Mavi Kart abonman ücreti 2.748 TL’den 3.298 TL’ye çıkarıldı.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS, TRAMVAY ÜCRETİ NE KADAR?

İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve raylı sistemlerde elektronik tam bilet ücreti 42 TL olarak uygulanacak. Öğrenci ve indirimli tarifeler ise yukarıdaki tabloda belirtilen ücretler üzerinden geçerli olacak.

MARMARAY ÜCRETİ 2026

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatlarına yüzde 25,49 zam yapıldı. Zammın ardından tam bilet fiyatları 1–7 istasyon arası 34 TL, 36–43 istasyon arası 74,70 TL şeklinde açıklandı.

Bilet Türü Yeni Ücret (TL) Tam 34 TL Öğrenci 16,48 TL 30 Yaş Üzeri İndirimli Öğrenci 30,60 TL 60-65 Yaş 24,16 TL

GAYRETTEPE–İSTANBUL HAVALİMANI–HALKALI METRO ÜCRETLERİ

1–3 İstasyon: 34 TL

7–8 İstasyon: 43,54 TL

15–16 İstasyon: 66,54 TL

VAPUR VE DENİZ HATLARI ÜCRETLERİ

Bostancı–Adalar Tam Bilet: 156,26 TL

Kabataş–Adalar Tam Bilet: 247,44 TL

Üsküdar-Eminönü Seferi: 53,20 TL

Ada hatları hariç deniz yolu taşımacılığında ücretlendirme mil bazlı tarifeye göre uygulanacak.

METROBÜS ÜCRETLERİ 2026

Bilet Türü Yeni Ücret (TL) Elektronik Tam Bilet 42 TL Öğrenci Bileti 20,50 TL 30 Yaş Üzeri İndirimli Öğrenci 37,80 TL 60-65 Yaş 30,07 TL

13 Şubat zammı sonrası metrobüs tam bilet ücreti 35 TL’den 42 TL’ye yükseldi.

Metrobüs Aktarma Ücretleri

1. Aktarma: 31,27 TL

2. Aktarma: 24,02 TL

3. ve sonraki aktarmalar: 15,62 TL

TAKSİ ÜCRETLERİ 2026

Taksimetre Açılış: 65,40 TL

Kilometre Başına: 43,56 TL

Zaman Tarifesi (Saatlik): 544,45 TL

Kısa Mesafe Ücreti: 210 TL

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2026

4 km’ye kadar: 39 TL

4–7 km arası: 41 TL

7–11 km arası: 42 TL

11–15 km arası: 43 TL

15–20 km arası: 47 TL

Öğrenci: 25 TL

SERVİS VE İDO ÜCRETLERİ

Okul Servisi (0–1 km): 4.051 TL

Personel Servisi En Düşük: 2.284,54 TL

İDO Sirkeci–Harem Yolcu: 40,39 TL

İDO Öğrenci: 24,32 TL

Otomobil Geçiş: 240 TL

Minibüs Geçiş: 320 TL

Otobüs Geçiş: 630 TL

İstanbul toplu taşımaya yüzde kaç zam yapıldı?

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapıldı.

İstanbul otobüs ve metro ücreti 2026 ne kadar?

Elektronik tam bilet 42 TL oldu.

Marmaray ücreti kaç TL oldu?

Marmaray tam bilet 34 TL, öğrenci 16,48 TL olarak belirlendi.

Aylık Mavi Kart abonman kaç TL?

Mavi Kart aylık abonman ücreti 3.298 TL’ye yükseldi.

Zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?

Yeni ücretler 16 Şubat 2026’dan itibaren uygulanacak.