Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul trafiğinde ’ara tatil’ yoğunluğu

İstanbul’da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.

Güncel
  • 08.11.2024 19:14
  • Giriş: 08.11.2024 19:14
  • Güncelleme: 08.11.2024 19:15
Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde ’ara tatil’ yoğunluğu
İHA

İstanbul'da haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu’nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol