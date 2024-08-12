İstanbul Tuzla'da 2 işçi göçükte ölmüştü: Aranan müteahhit yakalandı

İstanbul Tuzla’da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, inşaatın firari müteahhidi yakalandı. Gözaltına alınan müteahhit tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, inşaatın müteahhidinin tutuklanması, diğer 4 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük meydana gelmiş, çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.