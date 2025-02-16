İstanbul-Tuzla'da kolonlarında çatlak tespit edilen 4 katlı bina boşaltıldı

Emre KURT/İSTANBUL,(DHA)- Tuzla'da kolonlarında çatlaklar tespit edilen 4 katlı bina çökme riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak üzerinde bulunan Obaköy Sitesi'nin bir bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine bina sakinleri yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemede binanın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 16 daire bulunan 4 katlı bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, gidecek yeri olmayanların konaklama ihtiyaçları kaymakamlık ve belediye tarafından karşılandığı öğrenildi. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binanın durumu detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

'ÇATLAKLAR OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve bina sakinleriyle görüşen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "1998 yılında yapımına başlanmış, 2012 yılında yapı ruhsatı verilmiş ancak iskanı bulunmayan bir bina. Taşıyıcı sisteminde çatlaklar bulunduğunu tespit etmemiz üzerine AFAD'a vatandaşlarımızın bilgi vermesi sonucunda biz devreye girdik. Vatandaşlarımızın tahliye sürecini tamamladık. Zeminde ve yapının statiğinde sorunumuz var. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, bakanlığımız ve belediyemiz devreye girdi. Konaklama ve kıyafet ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" şeklinde konuştu.(DHA)