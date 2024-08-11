İstanbul Tuzla'da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı
İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.
İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.