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İstanbul Tuzla'da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 11.08.2024 17:44
  • Giriş: 11.08.2024 17:44
  • Güncelleme: 11.08.2024 18:23
Kaynak: İHA
İstanbul Tuzla'da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.

İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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