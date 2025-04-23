İstanbul'u depreme karşı hazırlayan 3 isim de hapiste

6.2'lik İstanbul depremi bir kez daha İstanbul'un depreme karşı ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Devlet kurumlarının belediyelerle eşgüdüm haline İstanbul'u depreme karşı önlem alması gerçeğine rağmen, İBB'de konunun uzmanı birçok isim cezaevinde tutuluyor.

DEPREM DAİRE BAŞKANI TAYFUN KAHRAMAN HAPİSTE

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şehir plancılarından biri olan Tayfun Kahraman, 2019-2022 yıllarında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. İstanbul'un dirençli bir kent haline gelmesi için İBB imkânlarıyla yapılabilecek en üst düzeyde çalışma yürüten Tayfun Kahraman, 2013'teki Gezi Parkı protestoları gerekçe gösterilerek 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tayfun Kahraman 3 yıla yakın bir süredir hapiste.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU HAPİSTE

26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5.8'lik deprem, İstanbul'da deprem gerçeğini gözler önüne sermiş, depreme karşı hızla önlem alınmasını zorunlu kılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İstanbul'da 2-3 Aralık 2019 tarihinde Deprem Çalıştayı gerçekleştirilmişti. Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği çalıştayda İstanbul'da yapı stoğundan ilkyardıma ve kentin planlanmasına dair birçok konuda bilimsel araştırmalar sunulmuştu. İstanbul'u depreme karşı hazırlamada sorumluluk alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

İMAR DAİRE BAŞKANI GÜRKAN AKGÜN HAPİSTE

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, İstanbul'un önlem alınması gereken en önemli konusunun deprem olduğunu söylemiş ve alanında uzman isimlerle birlikte, belediyeler ve merkezi yönetimin birlikte çalışarak ivedilikle Deprem Konseyi'nin kurulması gerektiğine işaret etmişti. İBB'nin deprem çalışmalarına öncülük eden isimlerden olan Gürkan Akgün, 19 Mart İBB operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklandı.