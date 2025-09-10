"İstanbul'u Koşuyorum" yol yarışının Asya etabı pazar günü yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un 2016 yılından beri düzenlediği yol yarışı İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı 14 Eylül Pazar günü Üsküdar parkurunda yapılacak.

5 binden fazla koşucunun kayıt yaptırdığı yarışın kit dağıtımı ise perşembe günü başlayacak.

Bu yıl “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarış, yine iki ayrı mesafede düzenlenecek. Toplamda 5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı yarışta 10K kategorisinde 4 bin 150, 5K kategorisinde ise bin 100 kişinin koşması bekleniyor.

14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K yarışı saat 08.00’de, 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışı ise, saat 09.15’te başlayacak. Yarışın zaman sınırı 5K için 50, 10K için 90 dakika olacak. 10K yarışını 90 dakikada tamamlamayı başaran koşucular, 2 Kasım günü düzenlenecek 47. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırabilme kriterine sahip olmuş olacak.

10K kategorisinde kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.

5K kategorisinde ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek. Yarışı tamamlayan tüm koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.