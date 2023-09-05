İstanbul'u sel vurdu, sokaklar göle döndü: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un kuzeyinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bölge sular altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrekare başı ortalama yağışın 130 kilo olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği, iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul'daki kuvvetli sağanaklarda 1 saatte Arnavutköy ve Başakşehir çevrelerine metrekareye tam 128 kilogram yağış düştü.

Başakşehir metro istasyonu ve Millet Bahçesi'ni sel bastı. Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle de birçok ev ve iş yerini su bastı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağanak yağışın Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibarıyla etkisini kaybettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir." denildi.

HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınan vatandaşlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, dalgıçlar ve iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalanlar iş makinesi ve bot yardımıyla kurtarılmaya başlandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FAHRETTİN KOCA: 52 AMBULANS VE 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız" ifadelerine yer verdi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU: TÜM VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.

EKREM İMAMOĞLU: ANLIK İHBARLARIMIZ ÖNEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili son durumu dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili son durumu paylaşıyorum. https://t.co/I6o4chhGN0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 5, 2023

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Şu ana kadar sahada bin 808 ihbar gerçekleşti. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Kayaşehir istasyonumuzda göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Burada metro durağı iptal edildi.

Kayaşehir istasyonu kapalı ve müdahalelerimiz devam ediyor. Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalan on vatandaşımıza itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Çam Sakura Hastanesi'ne müdahale ediliyor.

Anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. 2 bin 137 personelimizle anlık müdahalede bulunuyoruz. Valiliğimizle de eş güdümlü şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bazı noktalarda yağış 150 kiloyu bulmuştur.Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri beklenmektedir ama bu şiddette olması düşünülmüyor. Anlık ihbarlarınız çok önemlidir. İklim değişikliğinin de seferberlik gerektirdiğinin ve yatırımların bunu düşünerek de yapılmasının altını çizmek istiyorum."