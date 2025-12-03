İstanbul-Ümraniye’de drift atan otomobil kamerada

İsa ALMAÇAYIR-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL,(DHA)-Ümraniye’de gece saatlerinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşil Dere Caddesi’nde meydana geldi. Konvoyun en önünde seyreden 34 MZP 439 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan arkadaşının camdan sarkmasına rağmen caddede drift yapmaya başladı. Mahallelilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, dakikalarca araçla drift atmayı sürdürdü. Tehlikeli hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)